В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на херсонском направлении
Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 15 военных на херсонском направлении
Москва, 19 февраля, 2023, 15:49 — ИА Регнум. До 15 военных ВСУ уничтожены за сутки российскими войсками на херсонском направлении. Об этом 19 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Министерство обороны РФ/РИА Новости
Игорь Конашенков
«На херсонском направлении в результате нанесения огневого поражения за сутки уничтожены до 15 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.
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Также, по его словам, противник потерял самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», пять автомобилей, гаубицу «Мста-Б».
Кроме того, четыре склада ВСУ с боеприпасами поражены в районе Херсона и населённого пункта Михайловка Херсонской области.