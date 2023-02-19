Москва, 19 февраля, 2023, 15:49 — ИА Регнум. До 15 военных ВСУ уничтожены за сутки российскими войсками на херсонском направлении. Об этом 19 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Игорь Конашенков

«На херсонском направлении в результате нанесения огневого поражения за сутки уничтожены до 15 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

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Также, по его словам, противник потерял самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», пять автомобилей, гаубицу «Мста-Б».

Кроме того, четыре склада ВСУ с боеприпасами поражены в районе Херсона и населённого пункта Михайловка Херсонской области.