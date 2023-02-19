Москва, 19 февраля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин 23 февраля поздравит граждан с Днём защитника Отечества, сообщили 19 февраля в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В День защитника Отечества глава государства традиционно отдает дань памяти павшим воинам и возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин огласит своё послание Федеральному собранию в Гостином дворе. Запланированное на этот же день заседание Госдумы переносится на 22 февраля.