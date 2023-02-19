ВС РФ поразили пункт дислокации полка беспилотников ВСУ около Хмельницкого
Москва, 19 февраля 2023, 15:40 — REGNUM Пункт дислокации украинского полка беспилотников в районе города Хмельницкого поражён ракетами большой дальности. Об этом 19 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ поражён высокоточными ракетами большой дальности морского базирования.
Также он сообщил о поражении склада артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.
Читайте ранее в этом сюжете: МО РФ: российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ под Угледаром
Читайте развитие сюжета: В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на херсонском направлении