Москва, 19 февраля, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Пункт дислокации украинского полка беспилотников в районе города Хмельницкого поражён ракетами большой дальности. Об этом 19 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий расчета РЗСО

По его словам, пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ поражён высокоточными ракетами большой дальности морского базирования.

Также он сообщил о поражении склада артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.