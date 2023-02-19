ВС РФ поразили пункт дислокации полка беспилотников ВСУ около Хмельницкого
В Минобороны сообщили о поражении пункта дислокации полка беспилотников ВСУ в районе Хмельницкого
Москва, 19 февраля, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Пункт дислокации украинского полка беспилотников в районе города Хмельницкого поражён ракетами большой дальности. Об этом 19 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Константин Михальчевский/РИА Новости
Военнослужащий расчета РЗСО
По его словам, пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ поражён высокоточными ракетами большой дальности морского базирования.
Также он сообщил о поражении склада артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.