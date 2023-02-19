The Times: ВСУ к апрелю получит только 50 танков

Лондон, , 15:47 — REGNUM К началу апреля украинская армия, скорее всего, получит от Запада лишь 50 танков, пишет 19 февраля британская газета The Times.

Abrams Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее западные союзники уверяли ВСУ в планах поставить около 320 боевых машин. Автор публикации полагает, что данного количества тяжёлой техники недостаточно для влияния на ситуацию в пользу Киева.

При этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что нынешний момент в войне на Украине поворотный, поэтому требуется усилить поддержку ВСУ.

Напомним, украинский военнослужащий в интервью испанской газете El País пожаловался на работу танка Т-64, который вдвое старше его.

Как сообщало ИА REGNUM, минобороны Франции отправило ВСУ 14 танков. Военные ВСУ уже прошли подготовку по управлению ими.