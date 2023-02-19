Лондон, 19 февраля 2023, 15:47 — REGNUM К началу апреля украинская армия, скорее всего, получит от Запада лишь 50 танков, пишет 19 февраля британская газета The Times.

Abrams
Abrams
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее западные союзники уверяли ВСУ в планах поставить около 320 боевых машин. Автор публикации полагает, что данного количества тяжёлой техники недостаточно для влияния на ситуацию в пользу Киева.

При этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что нынешний момент в войне на Украине поворотный, поэтому требуется усилить поддержку ВСУ.

Напомним, украинский военнослужащий в интервью испанской газете El País пожаловался на работу танка Т-64, который вдвое старше его.

Как сообщало ИА REGNUM, минобороны Франции отправило ВСУ 14 танков. Военные ВСУ уже прошли подготовку по управлению ими.