Донецк, , 15:33 — REGNUM Вооружённые силы России за минувшие 24 часа ликвидировали порядка 250 военных ВСУ на донецком направлении. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба Минобороны России.

Солдаты ВС России Mil.ru

По её информации, в ходе наступления подразделений «Южной» группировки войск на донецком направлении за 24 часа было ликвидировано до 250 военных ВСУ.

Отмечается, что, кроме этого, в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.