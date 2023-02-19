Донецк, 19 февраля, 2023, 15:28 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку 40 ракет из РСЗО, сообщили 19 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

pentagon.mil РСЗО

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:10 (совпадает с мск) — н. п. Ласточкино — г. Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО», — говорится в телеграм-канале представительства.

Спустя две минуты ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка еще 20 ракет из РСЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская артиллерия за 18 февраля 12 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики, в общей сложности выпущено 45 снарядов.

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