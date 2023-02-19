Москва, 19 февраля, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Российские войска нанесли поражение из тяжёлых огнемётных систем подразделениям ВСУ в районе населённого пункта Угледар в ДНР. Об этом 19 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Игорь Конашенко

«На южнодонецком и запорожском направлениях огнём артиллерии и тяжелых огнемётных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населённого пункта Угледар», — сказал Конашенков на брифинге.

Он отметил, что потери ВСУ составили до 70 военных убитыми и ранеными. Также противник потерял один танк, две боевые бронированные машины, боевую машину пехоты, две гаубицы Д-30 и гаубицу Д-20.

Кроме того, около населённого пункта Водяное уничтожены два склада ВСУ с боеприпасами и топливом для военной техники.