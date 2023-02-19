МО РФ: российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ под Угледаром
ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ под Угледаром из тяжёлых огнемётных систем
Москва, 19 февраля, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Российские войска нанесли поражение из тяжёлых огнемётных систем подразделениям ВСУ в районе населённого пункта Угледар в ДНР. Об этом 19 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На южнодонецком и запорожском направлениях огнём артиллерии и тяжелых огнемётных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населённого пункта Угледар», — сказал Конашенков на брифинге.
Он отметил, что потери ВСУ составили до 70 военных убитыми и ранеными. Также противник потерял один танк, две боевые бронированные машины, боевую машину пехоты, две гаубицы Д-30 и гаубицу Д-20.
Кроме того, около населённого пункта Водяное уничтожены два склада ВСУ с боеприпасами и топливом для военной техники.