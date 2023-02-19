Москва, 19 февраля, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России в ближайшее время начнут наносить удары по тоннелям, мостам и транслогистическим узлам на границе с Польшей. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Цитата из видео: «В интересах людей». В программе Юрий Кнутов (эфир 22.06.21.) Канал: Балашиха ТВ Военный эксперт Юрий Кнутов

По его словам, возросшая интенсивность ударов ВС России по территории Украины связана с тем, что в Киеве заявили о подготовке к наступлению в конце марта — начале апреля. ВСУ активно продолжает мобилизацию, готовит бронетехнику, Киеву поставляются боеприпасы, пояснил он.

Кнутов добавил, что Великобритания пообещала поставить на Украину ракеты большой дальности — около 240 километров — и бомбы GLSDB дальностью 150 километров.

«Для того чтобы это наступление сорвать, мы проводим упреждающие удары. Мы уничтожаем технику на подходе, уничтожаем места сосредоточения войск, военные предприятия по ремонту и производству техники и таким образом пытаемся либо сорвать наступление, либо существенно сократить его масштабы», — приводит «МК» слова военного эксперта, который заявил, что в ближайшее время Россия начнёт наносить более тяжёлые для Украины удары.

Он напомнил, что 18 февраля появилась информация о том, что Россия увеличивает производство ракет «Кинжал», которые не сможет перехватить ни одна система ПВО мира, кроме российских комплексов С-400 и С-500.

«Я уверен, что, когда появится определенное количество «Кинжалов», у нас будет возможность наносить удары по целям на границе с Польшей, транслогистическим центрам на границе с Польшей с высокой точностью и эффективностью», — такое мнение высказал Кнутов, напомнив, что ранее Россия не осуществляла удары по стратегически важным объектам, например мостам, поскольку это не так просто сделать.

«Если брать бомбардировочную авиацию, то до Закарпатья она может не долететь, потому что часть зенитно-ракетных комплексов на Украине сохранена», — пояснил эксперт, добавив, что на Украине имеется большое количество переносных зенитных ракетных комплексов производства США и других стран.

«Небо до 3–3,5 километров во многом прикрыто. Теми крылатыми ракетами, которые у нас есть, нанести удары по объектам пока не в состоянии. Вероятность того, что они могут быть перехвачены, очень велика», — отметил военный эксперт.