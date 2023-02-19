Москва, 19 февраля, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации за последние сутки уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 19 февраля.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Игорь Конашенков

Конашенков уточнил, что схроны были уничтожены в районе населенного пункта Водяное.

«В районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами, а также топливом для военной техники», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили на купянском направлении до 70 украинских военнослужащих.