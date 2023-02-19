Минобороны России: ВСУ потеряли 200 человек под Красным Лиманом
Москва, 19 февраля, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Живую силу и технику ВСУ поразили российские войска под Красным Лиманом, потери украинских войск превысили 200 человек. Об этом сообщает 19 февраля Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.
Подразделения противника поражены у населённых пунктов Терны в ДНР, у Стельмаховки, Червонопоповки, Червоной Дибровы в ЛНР, а также у Серебрянского лесничества. Российская группировка войск «Центр» наступала на краснолиманском направлении.
В результате за сутки Украина потеряла более 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожены украинский БМП, пять боевых бронированных машин, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20, добавили в ведомстве.
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