Токио, 19 февраля, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Воздушные силы Японии и США провели совместные учения над Японским морем, сообщили в Токио 19 февраля.

Staff Sgt. Kirby Turbak/Zuma\TASS ВВС США

Представители командования ВВС отметили, что учения стали ответом на запуск ракеты КНДР.

В учениях были задействованы истребители F-15 ВВС Японии, а также бомбардировщики B1 и истребители F-16 ВВС США.

Подтверждена совместная готовность союзников реагировать на угрозы, заявили в руководстве ВВС.

Как сообщалось ранее, запуск межконтинентальной баллистической ракеты был произведен КНДР 18 февраля. В минобороны Японии заявили, что такая ракета способна достичь берегов Америки.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдрианн Уотсон заявила, что проведённые Северной Кореей испытания не несут угрозы для США и их союзников, но Вашингтон тем не менее решительно осуждает подобные действия.