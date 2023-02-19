Дамаск, 19 февраля, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Израиль нанёс удары по жилым кварталам в Дамаске в момент, когда сирийцы залечивают раны после землетрясения. Об этом 19 февраля заявил сирийский МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Израильские ВВС нанесли удары по жилым кварталам столицы в момент, когда сирийцы залечивают раны после разрушительного землетрясения и направляют все усилия на преодоление последствий», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что десятки стран и международных организаций проявили солидарность с Сирией и оказывают ей гуманитарную помощь.

Отмечается, что МИД Сирии потребовал от Совета Безопасности ООН осудить ракетную атаку Израиля на Дамаск и призвать его к ответу, а также положить конец непрекращающимся агрессивным нападениям Израиля.

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Также в МИД обратили внимание на то, что израильская агрессия против Сирии совпала с активизацией вооруженных вылазок со стороны «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке страны. 17 февраля банда террористов расправилась с семью сирийскими военными и 46 сельскими жителями в оазисе Эс-Сухна.

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки Израиля на Дамаск пять человек погибли, ещё 15 получили ранения.