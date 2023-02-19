Москва, 19 февраля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Министр просвещения России Сергей Кравцов 19 февраля сообщил, что ведомство разрабатывает законопроект о защите учителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

По его словам, в качестве одной из ключевых задач 2023 года должно быть принятие закона о защите учителей. Ранее Кравцов заявлял, что Минпросвещения продолжит отстаивать их права.

Педагогические специальности продолжают быть популярными среди направлений у абитуриентов, занимая третье место после информационных технологий и медицины, констатировал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в России большее число учителей сможет претендовать на президентские премии за достижения в педагогической деятельности, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.