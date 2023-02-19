Молдавия, 19 февраля, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Полиция Молдавии задержала шестерых граждан перед началом массовой акции протеста, организованной оппозицией, сообщили в МВД 19 февраля.

Цитата из видео: «В Кишиневе начался митинг оппозиции против роста цен» Митинг в Кишинёве

Задержанные показались правоохранителям «подозрительными», отмечается, что у одного из этих граждан был при себе нож.

В митинге принимают участие несколько тысяч человек.

Акции протеста проходят в Молдавии с осени 2022 года. Митингующие недовольны резким ростом цен на газ, электричество и отопление и требуют отставки правительства.

Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что протесты якобы организованы и оплачены Россией, которая ведет с Молдавией «гибридную войну» и хочет привести к власти «пророссийское правительство».