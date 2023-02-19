В одном из освобожденных населенных пунктов ЛНР обнаружили схрон боеприпасов и оружия

Луганск, , 15:00 — REGNUM Российские силовики обнаружили схрон боеприпасов и оружия в одном из освобожденных населенных пунктов Луганской Народной Республики.

Луганская Народная Республика Иван Шилов © ИА REGNUM

Поисково-разведывательные мероприятия прошли в Славяносербском районе.

Тайник нашли в одном из брошенных домов, оружие и боеприпасы были оставлены военными ВСУ при отступлении, передает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что в период специальной военной операции существенно возросло число террористических диверсий спецслужб Украины на инфраструктурных объектах.

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