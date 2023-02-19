Москва, 19 февраля, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Министерством просвещения России решено проводить занятия «Разговоры о важном» для родителей. Формат таких встреч разрабатывается, сообщил 19 февраля глава ведомства Сергей Кравцов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кравцов

«Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно, и родителям интересно — такая системная работа», — уточнил министр.

Напомним, проводить родительские собрания в формате «Разговоров о важном» предложила Сергею Кравцову глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, уроки «Разговоры о важном» проводятся в российских школах с 5 сентября 2022 года для учащихся 1–11-х классов. Подобные просветительские занятия проходят и для студентов профессиональных образовательных организаций.

На 2022–2023 учебный год в рамках цикла запланированы 34 занятия.