Ван И: Китаю и ЕС нужно укреплять диалог, вернуть его к уровню до пандемии COVID-19

Мюнхен, Германия, , 15:09 — REGNUM Китаю и Европейскому союзу необходимо усилить контакты до той степени, которая была у Пекина и Брюсселя перед пандемией COVID-19. Об этом 19 февраля заявил заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в ходе встречи с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем в Мюнхене.

Глава МИД КНР Ван И Agencia de Noticias ANDES

«Китаю и ЕС следует как можно скорее вернуть двусторонние контакты обратно на тот уровень, что был до пандемии», — приводит его слова агентство Bloomberg.

Ван И сообщил о необходимости сохранения открытости и сотрудничества. Он также призвал совместно работать над поддержанием стабильности в глобальном производстве и цепочках поставок.

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По данным агентства Bloomberg, заявления Ван И прозвучали на фоне информации, согласно которой Япония и Нидерланды намерены присоединиться к американским ограничениям в отношении доступа Китая к современному оборудованию для производства полупроводников.

Ранее Ваи И заявил, что Китай никогда не смирится с попытками США угрожать российско-китайским отношениям.