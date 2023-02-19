Госдеп: в ряде стран НАТО могут начать обучение пилотов ВСУ управлению истребителями

Вашингтон, , 14:40 — REGNUM Ряд стран НАТО могут присоединиться к инициативе Великобритании по обучению пилотов ВСУ управлению истребителями, заявила 19 февраля первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Власти Великобритании ранее заявили, что пока не готовы передавать Украине истребители, но могут обучать пилотов ВСУ управлению ими.

Посол Киева в Лондоне Вадим Пристайко ранее заявил, что страны НАТО, по его мнению, направят на Украину истребители, но «на более позднем этапе конфликта».

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, в свою очередь, отмечал, что использование самолётов F-16 и ракет с дальностью полёта более 100 км существенно поможет Украине в конфликте с Россией.

Также в поддержку отправки истребителей в Киев высказался и глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.