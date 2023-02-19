Вашингтон, 19 февраля, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Ряд стран НАТО могут присоединиться к инициативе Великобритании по обучению пилотов ВСУ управлению истребителями, заявила 19 февраля первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Власти Великобритании ранее заявили, что пока не готовы передавать Украине истребители, но могут обучать пилотов ВСУ управлению ими.

Посол Киева в Лондоне Вадим Пристайко ранее заявил, что страны НАТО, по его мнению, направят на Украину истребители, но «на более позднем этапе конфликта».

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, в свою очередь, отмечал, что использование самолётов F-16 и ракет с дальностью полёта более 100 км существенно поможет Украине в конфликте с Россией.

Также в поддержку отправки истребителей в Киев высказался и глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.