В ряде районов Астрахани из-за аварии произошло отключение света и воды

Астрахань, , 14:42 — REGNUM В Кировском, Советском и Ленинском районах Астрахани 19 февраля произошло отключение электроэнергии по причине коммунальной аварии, сообщает пресс-служба городской администрации.

Водопроводный кран © Wolfram Steinberg/dpa/ТАСС

Также аварийное отключение электроэнергии привело к прекращению подачи холодной воды абонентам от посёлка Приволжье до микрорайона Третьего Интернационала.

На месте аварии работают бригады электриков. Работы близки к завершению. Так, Трусовский водозабор уже вышел на штатную мощность, водоснабжение Правобережья восстанавливается, уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года в Астрахани устранили аварию по прорыву канализационной трубы на водоеме ерик Казачий, где был введен режим чрезвычайной ситуации.