Регионам РФ возместят расходы на пункты временного размещения для переселенцев

Москва, , 14:39 — REGNUM Правительство Российской Федерации одобрило возмещение расходов регионам на пункты временного размещения и питания для граждан, которые вынужденно покинули Украину, Донецкую и Луганскую Народную Республики, Запорожскую и Херсонскую области. Соответствующая информация приводится на официальном сайте правительства.

Правительство РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решение правительства: …принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что средства будут выделены регионам, которые обеспечивают приём в пункты временного размещения россиян, иностранцев, а также лиц без гражданства, которые проживали на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на постоянной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Михаил Шеремет («Единая Россия») заявил, что Евросоюз утратил свою былую самостоятельность и превратился в «американскую резервацию».