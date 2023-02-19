Аддис-Абеба, 19 февраля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Нынешняя мировая финансовая система не служит интересам развивающихся стран и потому должна быть изменена, заявил 19 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Mai Keer·teweierde/Global Look Press Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите глав государств и правительств Африканского союза

Выступая на саммите глав государств и правительств Африканского союза, Гутерриш сказал, что мировая финансовая система дает сбои и не является справедливой, процентные ставки для развивающихся стран слишком высоки и не дают им возможности для прогресса.

Ранее новый председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Ассумани предложил аннулировать внешние долги всех стран Африки, чтобы создать условия для их экономического роста.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам саммита Африканского союза, пожелав им успешной работы.

В октябре 2022 года в ООН призвали списать долги 54 стран, где живет более 50% беднейшего населения мира. Более половины из этого списка стран представляют Африку.