Рейтинг Макрона сократился до трехлетнего минимума

Париж, , 14:29 — REGNUM Институт общественного мнения IFOP по заказу Journal du dimanche провёл опрос среди французов, согласно которому только 32% респондентов удовлетворены действиями президента Франции Эммануэля Макрона.

Президент Франции Эммануэль Макрон © AURELIEN MORISSARD / POOL/ЕРА/ТАСС

Популярность французского лидера в связи с планами пенсионной реформы упала до минимального уровня с февраля 2020 года, перед кризисом COVID-19, говорится в материалах издания.

Аналогичная ситуация происходила при власти Жака Ширака с пенсионной реформой 1995 года и при президенте Николя Саркози во время реформы 2010 года.

Макрон умудрился потерять поддержку даже в рядах собственных избирателей и избирателей правоцентристских «республиканцев», теперь он в «значительной степени непопулярен во всех категориях» населения, сказано в публикации.

Ранее депутаты парламента Франции заявили, что не согласны с планами провести в стране пенсионную реформу и будут ставить вопрос о доверии правительству.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо сравнил президента Франции Эммануэля Макрона с «послушным пёсиком» НАТО после его слов о возможной поставке самолётов Киеву.