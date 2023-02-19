Главный тренер «Шинника» похвалил игроков за отпор украинским футболистам
Ярославль, 19 февраля 2023, 14:16 — REGNUM Главный тренер ярославского футбольного клуба «Шинник» Вадим Евсеев похвалил игроков команды за поведение во время драки с представителями украинской команды «Минай». Видео с тренировки 19 февраля опубликовал журналист Илья Казаков в Telegram-канале.
Евсеев заявил, что гордится игроками. По его словам, поведение футболистов укрепило его во мнении, что его тренерский штаб правильно подобрал команду.
Он отметил, что украинская сторона хотела «хайпануть», но у нее ничего не вышло. «Вас было мало, не отступили назад, а дали отпор», — сказал он.
«Видел, кто валялся, кто бился, ничего страшного, молодчики», — заключил Евсеев. После этого он пожал руки всем игрокам «Шинника».
Напомним, 13 февраля в отеле в Турции произошла массовая драка между футболистами «Шинника» и украинского «Миная».
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