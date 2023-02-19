Ярославль, 19 февраля, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Главный тренер ярославского футбольного клуба «Шинник» Вадим Евсеев похвалил игроков команды за поведение во время драки с представителями украинской команды «Минай». Видео с тренировки 19 февраля опубликовал журналист Илья Казаков в Telegram-канале.

Dmitry Golubovich/Global Look Press Вадим Евсеев

Евсеев заявил, что гордится игроками. По его словам, поведение футболистов укрепило его во мнении, что его тренерский штаб правильно подобрал команду.

Он отметил, что украинская сторона хотела «хайпануть», но у нее ничего не вышло. «Вас было мало, не отступили назад, а дали отпор», — сказал он.

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«Видел, кто валялся, кто бился, ничего страшного, молодчики», — заключил Евсеев. После этого он пожал руки всем игрокам «Шинника».

Напомним, 13 февраля в отеле в Турции произошла массовая драка между футболистами «Шинника» и украинского «Миная».