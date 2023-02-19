Регионы России получат средства на развитие туризма для школьников
Правительство выделит регионам средства на развитие туризма для школьников
Москва, 19 февраля, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Регионам России выделят средства на развитие туризма для школьников, проект соответствующего распоряжения правительства страны был утвержден 19 февраля.
Владимир Смирнов/ТАСС
Школьники после экскурсии в церкви Покрова на Нерли
Средства будут выделяться в рамках госпрограммы «Развитие туризма» на мероприятия в субъектах Федерации, направленные на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста.
Осенью 2022 года власти ряда регионов России, в частности Чувашии, Башкирии и Самарской области, объявили о разработке новых проектов в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина о развитии детского туризма.