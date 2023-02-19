WarGonzo: российская пехота уничтожила десант ВСУ на левом берегу Днепра
Москва, 19 февраля 2023, 14:11 — REGNUM Российские военные уничтожили десант ВСУ, попытавшийся высадиться на левом берегу из Дудчан, сообщает телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на источники.
Отмечается, что 18 февраля российские военнослужащие при поддержке артиллерии ликвидировали группу, состоящую из порядка 20 человек, и пресекли попытку ВСУ провести разведку боем. Российские бойцы вели стрелковый бой на протяжении 30 минут.
Как сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин 18 февраля заявил об улучшении позиции российских войск в районе Артёмовска. В частности, освобождение населённого пункта Парасковиевка приближает перекрытие дороги на Часов Яр — единственного оставшегося пути для снабжения ВСУ.
Днём ранее, 17 февраля, вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала горожан к эвакуации из Артёмовска, «если они законопослушные, патриотичные граждане». Чиновница отмечала, что в городе остаются около 6 тыс. мирных жителей.