Москва, 19 февраля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили десант ВСУ, попытавшийся высадиться на левом берегу из Дудчан, сообщает телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Отмечается, что 18 февраля российские военнослужащие при поддержке артиллерии ликвидировали группу, состоящую из порядка 20 человек, и пресекли попытку ВСУ провести разведку боем. Российские бойцы вели стрелковый бой на протяжении 30 минут.

«Таким образом, несмотря на отступления ВСУ в районе Артёмовска, противник старается активизировать южные, на его взгляд более перспективные, направления фронта», — пишет телеграм-канал.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин 18 февраля заявил об улучшении позиции российских войск в районе Артёмовска. В частности, освобождение населённого пункта Парасковиевка приближает перекрытие дороги на Часов Яр — единственного оставшегося пути для снабжения ВСУ.

Днём ранее, 17 февраля, вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала горожан к эвакуации из Артёмовска, «если они законопослушные, патриотичные граждане». Чиновница отмечала, что в городе остаются около 6 тыс. мирных жителей.