Вашингтон, 19 февраля, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Тысячи граждан Украины в США с апреля 2023 года могут стать нелегальными мигрантами. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

U.S. Customs and Border Protection Мигранты в США

По информации журналистов, порядка 10 тыс. иммигрантов из Украины, проживающих в США, могут потерять легальный статус, поскольку они прибыли в страну в короткий период времени, когда у Вашингтона не было долгосрочного плана по их приему.

Газета пишет, что приехавшие до 11 апреля 2022 года в США граждане Украины попали под программу предоставления статуса временной защиты TPS, который легко обновляется. А с 21 апреля руководство страны ввело в действие программу «Объединяясь для Украины» (Uniting for Ukraine), в рамках которой украинским беженцам предоставляется право проживать и работать на территории США в течение двух лет с момента въезда в страну при условии наличия спонсора.

Отмечается, что прибывшие на границу граждане Украины в десятидневный период между двумя программами получали разрешение проживать в США в течение одного года.

Журналисты отмечают, что срок таких разрешений истечет в ближайшее время, при этом власти не объявили об их продлении.

Согласно данным адвокатов, число граждан Украины, которые в ближайшее время могут стать нелегалами, составляет примерно 10 тыс. В результате их уволят с работы, это будет означать утрату водительских прав и документов для съёма жилья.