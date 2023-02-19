Москва, 19 февраля, 2023, 14:09 — ИА Регнум. В Кремле сомневаются, что на Западе поддержат идею президента Белоруссии Александра Лукашенко о переговорах российского лидера Владимира Путина и главы США Джо Байдена в Минске. Об этом 19 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Валерий Шарифулин/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Здесь надеяться на какую-то взаимность и ответ на подобную инициативу со стороны хоть кого-то из коллективного Запада вряд ли представляется возможным», — сказал он, комментируя предложение Лукашенко.

Читайте также: Белый дом сообщил о планах Байдена посетить Польшу

Обращая внимание на предстоящую поездку американского президента в Польшу, представитель Кремля подчеркнул, что со стороны западных стран «нет никакой готовности или открытости к мирным инициативам».

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель журнала The National Interest Самид Баша заявил, что, желая сохранить обретенное после развала Советского Союза доминирование в мире, США подтолкнули Россию к активным действиям на Украине.