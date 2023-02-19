Орел, , 14:04 — REGNUM В Орловской области машинист электропоезда доложил в диспетчерскую, что видел трех вооруженных людей, которые странно себя вели около железнодорожного полотна. Об этом 19 февраля сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах.

Сергей Игумнов. Искореним шпионов и диверсантов! (фрагмент) 1937

Из-за участившихся диверсий на железных дорогах машинистам поездов в устном порядке приказано усилить бдительность и сообщать о подозрительных ситуациях и лицах, замеченных во время следования по маршруту. В основном поступающие от машинистов сообщения носят лишь информативный характер и зачастую не имеют под собой оснований для проверки. Но 16 февраля в полицию Орловской области поступил звонок от дежурной по станции Глазуновка. Женщина сообщила, что ей по телефонной связи машинист поезда Москва — Курск передал информацию о возможной готовящейся диверсии.

«Машинист рассказал дежурному, что на пути следования он видел трех человек в камуфляжной форме, у которых при себе было оружие. Они странно себя вели, постоянно осматриваясь, как будто изучали железнодорожное полотно и трансформаторы», — рассказал собеседник.

После сообщения данный участок железной дороги проверили сотрудники РЖД и не нашли никаких повреждений. К моменту их прибытия людей в камуфляже и с оружием на месте не было.

Курское направление не раз подвергалось диверсиям. Несколько дней назад на этом же направлении неизвестный в камуфляжной одежде пытался заблокировать стрелки. А в конце января ФСБ предотвратила крупную диверсию, которую должны были совершить школьники из Чехова. По заданию неизвестных, которое они получили через Telegram, подростки должны были за вознаграждение повредить объекты транспортной инфраструктуры на том же Курском направлении.