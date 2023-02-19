Москва, 19 февраля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Выпуск банковских карт в ряде граничащих с Россией стран вырос в минувшем году на десятки процентов. Об этом сообщает 19 февраля РБК со ссылкой на данные зарубежных центробанков.

Иван Шилов ИА REGNUM Банковские карты

Так, в Таджикистане в 2022 году выпустили на 45,46% больше карт по сравнению с предыдущим годом. В Киргизии выпуск увеличился на 37,37%, в Узбекистане — на 26,16%, в Армении — на 18,65%, в Белоруссии — на 14,91%, в Казахстане — на 8,35%.

Больше всего карт по итогам 2022 года выпущено в Казахстане. Там в обращении находится 42,91 млн карт. Далее идут Узбекистан — 34,2 млн карт, Белоруссия — 18,08 млн, Грузия — 6,21 млн карт, Таджикистан — 5,06 млн, Армения — 2,15 млн, Киргизия — 1,89 млн карт.

Выпуск карт в соседних странах, отмечает издание, резко вырос на фоне ухода из России платёжных систем Visa и Mastercard.

Читайте также: Уход из России стоил Mastercard $30 млн убытков