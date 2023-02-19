Песков рассказал, чему Путин уделит особое внимание в послании Федеральному собранию

Москва, , 14:04 — REGNUM Особое внимание специальной военной операции уделит президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом 19 февраля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вся наша жизнь сейчас крутится вокруг темы специальной военной операции, она так или иначе влияет на всю нашу жизнь, на жизнь на континенте», — сказал Песков.

По его словам, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно теме спецоперации.

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