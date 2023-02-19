Москва, 19 февраля, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Особое внимание специальной военной операции уделит президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом 19 февраля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Вся наша жизнь сейчас крутится вокруг темы специальной военной операции, она так или иначе влияет на всю нашу жизнь, на жизнь на континенте», — сказал Песков.

По его словам, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно теме спецоперации.