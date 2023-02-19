Опрос Nikkei: более 60% японцев заявили о негативном влиянии на них ситуации на Украине

Токио, , 14:05 — REGNUM Более 60% жителей Японии считают, что украинский кризис оказывает негативное влияние на их жизнь. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, опубликованные изданием Nikkei.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведенного с 7 по 10 февраля среди 1425 человек, 64% респондентов ощутили влияние конфликта на Украине на своей повседневной жизни. В частности, 94% участников указали на повышение цен на продовольствие и товары, 91% пожаловались на рост коммунальных платежей, а 61% — на увеличение стоимости топлива.

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Уточняется, что наибольшая доля тех, кто заявил о негативном влиянии, попадает в возрастную группу 50–60 лет.

При этом, 66% японцев заявили, что правительство страны должно продолжать оказывать поддержку киевскому режиму, а 71% выступили за то, чтобы власти продолжали оказывать санкционное давление на Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе на 9,7% снизились объёмы сжиженного природного газа, приобретаемого Японией у российских компаний.