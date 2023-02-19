Токио, 19 февраля, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Более 60% жителей Японии считают, что украинский кризис оказывает негативное влияние на их жизнь. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, опубликованные изданием Nikkei.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Согласно результатам опроса, проведенного с 7 по 10 февраля среди 1425 человек, 64% респондентов ощутили влияние конфликта на Украине на своей повседневной жизни. В частности, 94% участников указали на повышение цен на продовольствие и товары, 91% пожаловались на рост коммунальных платежей, а 61% — на увеличение стоимости топлива.

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Уточняется, что наибольшая доля тех, кто заявил о негативном влиянии, попадает в возрастную группу 50–60 лет.

При этом, 66% японцев заявили, что правительство страны должно продолжать оказывать поддержку киевскому режиму, а 71% выступили за то, чтобы власти продолжали оказывать санкционное давление на Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе на 9,7% снизились объёмы сжиженного природного газа, приобретаемого Японией у российских компаний.