Луганск, 19 февраля, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Музыкант из Тамбова, автор песни «Триста тридцать три» Александр Ванюшкин заявил, что ему и его супруге поступают угрозы с украинской стороны. Об этом 19 февраля сообщает РИА Новости.

Цитата из видео с канала Марьяны Наумовой. Александр Ванюшкин

«Всем привет, я Александр Ванюшкин, песню написал «Триста тридцать три», пацанам её пел на фронте», — сказал Ванюшкин.

Он рассказал, что ему поступают угрозы. «Что, задели наши гармошки?» — спросил он.

По его словам, ему и его жене сначала писали, потом стали звонить, а в итоге записали обращение. «Угрожают всей моей семье. Видимо, они не дремлют и контролируют даже наши песни», — сказал он.

Также он рассказал, что его жене звонили и сказали, что доставят к ней мужа в мешке.

Ванюшкин является подполковником спецназа «Вепрь» ФСИН в отставке, принимал участие в боевых действиях в Чечне. Потом в Тамбове работал тамадой на корпоративах и свадьбах. Когда началась спецоперация, он стал возить гумпомощь и выступать с концертами. Он написал и исполнил под гармонь песню «Триста тридцать три», которая стала популярной.