Красноярск, , 13:46 — REGNUM Экипаж универсального атомного ледокола «Урал» наблюдал за «забегом» полярных лисиц перед идущим по реке судном. Видеоролик с песцами опубликован 19 февраля в телеграм-канале «Атомфлота».

«Забег» полярных лисиц перед идущим по реке судном Цитата из видео Атомфлота

«Полярные лисы устроили гонки на канале», — говорится в сообщении.

Моряки рассказали, что песец будет бежать не сворачивая, если в тёмное время суток попадёт в свет прожектора ледокола. Поэтому они выключают прожектор, чтобы зверьки могли уйти с пути атомохода. Двух бегущих перед ледоколом песцов снял на видео старший помощник капитана Никита Боев.