Гаага, Нидерланды, 19 февраля, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Посольство России в Нидерландах (располагается в Гааге) с 20 февраля прекращает прием посетителей по ранее оформленным записям, сообщили дипломаты 19 февраля.

Виталий Чугин/ТАСС Здание посольства Российской Федерации в Нидерландах

Исключением останется только прием по вопросу выдачи паспортов. Сокращение приема связано с решением Нидерландов ограничить число российских дипломатов в стране.

Временно прекращается в том числе прием по пенсионным вопросам и оформлению свидетельств на возвращение в Россию. В случае возникновения экстренной ситуации сограждан призывают звонить на круглосуточно работающий телефон консульского отдела.

В посольстве принесли извинения за неудобства, вызванные недружественными действиями Нидерландов.

Как сообщалось ранее, 18 февраля в МИД Нидерландов заявили, что число российских дипломатов в стране должно быть сокращено, а торгпредство в Амстердаме — закрыто.

Россия не оставит это решение Нидерландов без ответа, заверили ранее в МИД.