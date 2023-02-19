Депутат Госдумы предложил отказаться от слова «гомосексуалист»
Москва, 19 февраля 2023, 13:40 — REGNUM В качестве замены иностранному слову «гомосексуалист» можно использовать слово «педераст». Об этом 19 февраля заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов («Единая Россия»).
«Я ещё до принятия закона заменял слово «гомосексуалист» на «педераст». Это, в общем, российское слово. Мы не можем не использовать заимствований вообще», — сказал Милонов.
По его мнению, употребление иностранных слов связано с «недостатком ума».
Напомним, в декабре 2022 года был принят закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, согласно которому в СМИ, соцсетях, рекламе, фильмах полностью запрещается пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола.