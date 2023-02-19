Москва, 19 февраля, 2023, 13:40 — ИА Регнум. В качестве замены иностранному слову «гомосексуалист» можно использовать слово «педераст». Об этом 19 февраля заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ-парад

«Я ещё до принятия закона заменял слово «гомосексуалист» на «педераст». Это, в общем, российское слово. Мы не можем не использовать заимствований вообще», — сказал Милонов.

По его мнению, употребление иностранных слов связано с «недостатком ума».

Напомним, в декабре 2022 года был принят закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, согласно которому в СМИ, соцсетях, рекламе, фильмах полностью запрещается пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола.