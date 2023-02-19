Ульяновск, 19 февраля, 2023, 13:37 — ИА Регнум. 56-летнего преподавателя и руководителя шахматного клуба в Ульяновске задержали за «насильственные действия сексуального характера» в отношении несовершеннолетнего, сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Как удалось выяснить, 15 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя местного шахматного клуба Ильи Иванова по ст. 132 ч. 4 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). 56-летнего тренера по шахматам обвиняют в том, что год назад прямо на уроке он недвусмысленно трогал ребенка, который рассказал о приставаниях учителя родителям. Они после этого обратились в полицию.

Иванов Илья Петрович неоднократно выигрывал преподавательские всероссийские конкурсы, а также награжден медалью Януша Корчака. Эта медаль является одной из высших и значимых наград в области педагогики.