Таллин, 19 февраля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Правительство Эстонии попросит Европейский союз ввести санкции в отношении «олигархов», связанных с «беспорядками» в Молдавии. Об этом, как сообщает агентство Bloomberg, заявил глава эстонского внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу.

TOMS KALNINS/ЕРА/ТАСС Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу

Согласно опубликованным данным, глава МИД Эстонии намерен обратиться с просьбой «ввести ограничительные меры и внести в списки этих олигархов, которые действуют в ущерб безопасности Молдавии» на следующей неделе.

Рейнсалу не назвал имена лиц, в отношении которых могут ввести санкции, упомянув лишь о том, что речь идёт о «тех, кто находится в Израиле».

Ранее представители оппозиционной партии Молдавии «Шор» сообщили о возобновлении акций протеста против роста тарифов на электроэнергию и роста цен. Первая акция запланирована на 19 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что в стране идёт подготовка к старту производства боеприпасов для Украины.