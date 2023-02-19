Париж, , 13:40 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон, заявив, что Франция никогда не хотела «разгрома» России, противоречит своим же словам, сказанным во время Мюнхенской конференции. Об этом написал бывший европарламентарий Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вернувшись из Мюнхена, Макрон говорит прямо противоположное тому, что он там заявил: «не громите Россию» и так далее. Этот человек совершенно не в себе! Но реальность такова, что он втягивает нас через НАТО и ЕС в безумное воинственное подчинение!» — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова написала в своем телеграм-канале о том, что Макрон открыто признался, что все эти годы Запад занимался не просто вмешательством во внутренние дела России, но и пытался поменять руководство в стране.

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