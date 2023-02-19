Китай призвал США содействовать урегулированию конфликта на Украине, а не подливать масла в огонь

Мюнхен, Германия, , 13:30 — REGNUM США должны не подливать масла в огонь, а содействовать политическому урегулированию кризиса на Украине. Об этом 19 февраля заявил член политбюро ЦК КПК Ван И во время встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ван И Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики

«Будучи великой державой, США должны содействовать политическому урегулированию кризиса, а не подливать масла в огонь и искать возможности извлечь собственную выгоду», — сказал Ван И.

Он добавил, что Китай изначально придерживался конструктивной позиции по отношению к конфликту и выступал за поддержку переговорного процесса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ван И заявил, что Китай не смирится с угрозами США российско-китайским отношениям.

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