Китай призвал США содействовать урегулированию конфликта на Украине
Мюнхен, Германия, 19 февраля 2023, 13:30 — REGNUM США должны не подливать масла в огонь, а содействовать политическому урегулированию кризиса на Украине. Об этом 19 февраля заявил член политбюро ЦК КПК Ван И во время встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Будучи великой державой, США должны содействовать политическому урегулированию кризиса, а не подливать масла в огонь и искать возможности извлечь собственную выгоду», — сказал Ван И.
Он добавил, что Китай изначально придерживался конструктивной позиции по отношению к конфликту и выступал за поддержку переговорного процесса.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ван И заявил, что Китай не смирится с угрозами США российско-китайским отношениям.
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