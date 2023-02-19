Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2023, 13:30 — ИА Регнум. США должны не подливать масла в огонь, а содействовать политическому урегулированию кризиса на Украине. Об этом 19 февраля заявил член политбюро ЦК КПК Ван И во время встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном на Мюнхенской конференции по безопасности.

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И

«Будучи великой державой, США должны содействовать политическому урегулированию кризиса, а не подливать масла в огонь и искать возможности извлечь собственную выгоду», — сказал Ван И.

Он добавил, что Китай изначально придерживался конструктивной позиции по отношению к конфликту и выступал за поддержку переговорного процесса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ван И заявил, что Китай не смирится с угрозами США российско-китайским отношениям.