Боррель: за два года страны ЕС дополнительно потратят на оборону 70 млрд евро

Брюссель, , 13:28 — REGNUM В ближайшие два года страны Евросоюза намерены увеличить военные расходы на 70 млрд евро, заявил 19 февраля глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель © Алексей Витвицкий/РИА Новости

Ряд стран намерены увеличить расходы на оборону значительно, к примеру Франция — на 40%, отметил он.

Как сообщалось ранее, 19 февраля Боррель также заявил, что Украина уже де-факто стала «членом европейской семьи» и осталось только институализировать это решение. В этом смысле Евросоюз уже является «армией Киева», сказал Боррель.

Также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза рассказал, что 6–7 марта представители стран — членов ЕС проведут экстренную встречу, на которой обсудят дополнительные поставки вооружений и боеприпасов Украине.

Ранее Боррель отмечал, что, по его мнению, Евросоюз может одновременно вооружать Украину и стремиться к мирным переговорам для урегулирования конфликта.