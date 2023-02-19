Брюссель, 19 февраля, 2023, 13:28 — ИА Регнум. В ближайшие два года страны Евросоюза намерены увеличить военные расходы на 70 млрд евро, заявил 19 февраля глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Жозеп Боррель

Ряд стран намерены увеличить расходы на оборону значительно, к примеру Франция — на 40%, отметил он.

Как сообщалось ранее, 19 февраля Боррель также заявил, что Украина уже де-факто стала «членом европейской семьи» и осталось только институализировать это решение. В этом смысле Евросоюз уже является «армией Киева», сказал Боррель.

Также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза рассказал, что 6–7 марта представители стран — членов ЕС проведут экстренную встречу, на которой обсудят дополнительные поставки вооружений и боеприпасов Украине.

Ранее Боррель отмечал, что, по его мнению, Евросоюз может одновременно вооружать Украину и стремиться к мирным переговорам для урегулирования конфликта.