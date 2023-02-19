Hürriyet: Эрдогану предлагали перенести выборы в Турции на месяц, но он отказался

Анкара, , 13:28 — REGNUM Однопартийцы предлагают президенту Турции Тайипу Эрдогану перенести всеобщие выборы, запланированные на 14 мая, однако турецкий лидер непреклонен в данном вопросе. Об этом сообщает местная газета Hürriyet.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее телеканал Haber сообщил, что всеобщие выборы в Турции могут быть отложены на срок до одного года.

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«Стало известно, что президент Эрдоган обсуждал дату выборов со своим штабом и был непреклонен в отношении ранее объявленной даты 14 мая», — пишет издание.

Уточняется, что правящие круги предлагают перенести выборы на 18 июня.

В статье отмечается, что тема выборов обсуждалась в ходе заседания, состоявшегося 15 февраля под председательством Эрдогана.

«Согласно полученной информации, также обсуждалось, что если выборы состоятся 14 мая, то могут возникнуть некоторые проблемы с подготовкой списков избирателей», — говорится в материале.

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По данным журналистов, в ходе совещания также было отмечено, что работы по разбору завалов в районе землетрясения могут растянуться на длительный срок. Также обсуждалось, что Высший избирательный совет (YSK) должен провести исследования о том, как граждане будут голосовать в районах землетрясения.

Сообщается, что новая предлагаемая дата выпадает на период паломничества мусульман. Предполагается, что по этой причине около 100 тыс. человек не смогут принять участие в голосовании. А в случае проведения второго тура он может совпасть с праздником Курбан-байрам.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшими в результате двух разрушительных землетрясений в Турции числятся более 40 тыс. человек.